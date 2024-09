Le logiciel IBM PowerVM® est un environnement de virtualisation qui permet d'exécuter des machines virtuelles AIX®, IBM i et Linux® sur des serveurs IBM Power®.

Les entreprises comme la vôtre se tournent vers la virtualisation des serveurs pour consolider plusieurs charges de travail sur un nombre réduit de systèmes, augmenter l'utilisation des serveurs et réduire les coûts. PowerVM fournit un environnement de virtualisation de serveur sécurisé et évolutif pour vos applications, basé sur les fonctionnalité RAS avancées et sur les performances de pointe de la plateforme IBM Power Systems.