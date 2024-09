À la base, la plateforme IBM i est conçue pour s'adapter aux besoins en constante évolution des entreprises et de l'informatique. Sa caractéristique principale, « l'intégration », représentée par le « i » dans IBM i, vous permet de tirer davantage de valeur d'une technologie avancée avec moins de ressources et une plus grande fiabilité.

Le système IBM i est connu pour ses capacités d’adaptation qui ont permis à IBM d’investir pour faire d’IBM i une plateforme offrant une base solide pour l’innovation technique et métier, tant pour IBM que pour ses clients. Alors que le secteur informatique s’oriente vers le modèle d’abonnement pour acquérir des licences logicielles, le système IBM i répond aux demandes des clients et des partenaires commerciaux qui font de même.

Les licences d’abonnement offrent aux clients des options de paiement prévisibles et cohérentes tout en leur permettant de rester au fait de leur technologie. L’abonnement permettra à IBM d’accélérer le développement de nouvelles technologies telles que l’IA et l’analyse, offrant aux clients de nouveaux moyens de générer de la valeur dans leurs applications métier. Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre démarche visant à favoriser la réussite de nos clients alors que leurs entreprises migrent vers des environnements de cloud hybride et qu’ils profitent de la feuille de route fiable d’IBM i.