IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration est un ensemble d'outils DevOps modernes exécutés dans des conteneurs Red Hat® OpenShift® (lien externe à ibm.com) qui aident les développeurs de logiciels à moderniser les applications IBM i existantes.

Créez et déployez des applications IBM i de nouvelle génération pour exploiter pleinement le cloud hybride et une implémentation CI/CD multiplateforme. IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration accompagne vos développeurs de logiciels avec des connexions d'interface RESTful et des technologies de messagerie d'entreprise qui leur permettent d'ajouter une nouvelle valeur métier à vos applications IBM i.