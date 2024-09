DevSecOps Examinez DevOps en vous focalisant sur la conception, le développement et la livraison sécurisés. Notez comment la sécurité est intégrée dans les applications natives cloud et les constructions de la plateforme telles que les clusters, les configurations de déploiement des espaces de noms, le SDN, les rôles et les pipelines. Utilisez l'architecture de sécurité IBM pour protéger et surveiller vos applications et vos données dans le cloud. Afficher l'architecture de sécurité IBM Cloud

AIOps Appliquez l'apprentissage en profondeur et l'apprentissage automatique pour modéliser les modèles de comportement dans les opérations, en utilisant les données générées par les applications natives cloud pour obtenir des prédictions. Appliquée aux opérations informatiques, l'AIOps permet d'analyser un système et peut donner lieu à des modifications prédictives, à la réduction du temps moyen de réparation et à l'évitement de l'indisponibilité. En savoir plus sur l'AIOps

ModelOps L'introduction de l'IA dans l'entreprise passe en partie par la création d'un ensemble riche de modèles ML qui peuvent vous différencier de vos concurrents. Les cycles de vie des modèles ML sont hautement itératifs et impliquent du code, des déploiements et de la publication pour être utilisés. Les constructions sont différentes, mais l'activité du pipeline, comme le code de l'application, peut être automatisée dans une chaîne d'outils. En savoir plus sur ModelOps