Pour distribuer des logiciels et fournir des services au rythme du marché, vous devez disposer d'équipes pour itérer et expérimenter rapidement. Elles doivent déployer fréquemment de nouvelles versions en fonction des commentaires en retour et des données. Les équipes de développement les plus performantes optimisent leur efficacité en adoptant une culture et des pratiques modernes d'ingénierie de plateforme, en mettant en œuvre l'automatisation et la gestion du flux de valeur et en assemblant des chaînes d'outils à partir d'outils de pointe pour accroître leur productivité.