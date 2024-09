Vous voulez lutter contre les perturbations et innover plus rapidement ? Les deux sont possibles lorsque les équipes de développement utilisent des pratiques DevSecOps modernes et agiles, et délivrent des applications via un pipeline intégré et automatisé, réseau principal d’un flux de valeurs. Le portefeuille de cloud hybride DevOps for IBM Z offre des fonctionnalités et des bonnes pratiques pour accélérer la livraison de vos solutions de cloud hybride avec une qualité supérieure, tout en minimisant les risques.

Les organisations les plus efficaces incluent les applications IBM z/OS aux côtés des applications cloud-natives, traitant IBM Z comme n'importe quelle autre plateforme. Cette approche permet aux équipes d’utiliser un pipeline unique pour orchestrer le développement, l’intégration et le déploiement d’une application sur plusieurs plateformes et environnements cibles, avec les bonnes règles de sécurité en place.