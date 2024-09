Déployez et exécutez des applications de manière cohérente dans des environnements sur site, d’edge computing et de cloud public, grâce à des communications sécurisées et prêtes pour les audits avec IBM Cloud.

Utilisez un ensemble commun de services cloud, tels que des chaînes d'outils, des bases de données et des outils d'IA, où que vous soyez. La solution de cloud distribué géré IBM Cloud Satellite fournit des services de cloud, des API, des politiques d'accès et des contrôles de sécurité et de conformité.