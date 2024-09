L'efficacité de Kafka dans la gestion des flux de données en temps réel et la facilitation d'une communication transparente entre les microservices dans les systèmes distribués joue un rôle central dans l'avancement des capacités d'IA. Découvrez comment SiB Solutions, une société de technologie logistique de premier plan, exploite Event Streams for IBM Cloud pour aider les entreprises à atteindre des taux d'erreur nuls.

Un fournisseur Kafka de confiance

En Norvège, Norsk Tipping utilise la plateforme IBM Event Streams pour accélérer le traitement de données et fournir des services utilisateur plus réactifs Spécialisée dans les paris sportifs en ligne, les jeux de casino et diverses loteries, sa mission sociale est de fournir un environnement de jeu responsable et attrayant dans lequel les fonds supplémentaires générés sont reversés à la société civile norvégienne.