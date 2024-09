Qu'est-ce qu'Apache Kafka ?

Kafka continuera à faire partie de la modernisation des applications, car la demande d'une meilleure expérience client et d'un plus grand nombre d'applications a un impact sur les opérations commerciales et informatiques. Lorsqu'il s'agit de répondre à cette demande, l'évolution vers une automatisation plus large est également utile. En travaillant avec IBM, vous aurez accès à des capacités d'automatisation alimentées par l'IA, y compris des flux de travail préconfigurés, pour accélérer l'innovation en rendant chaque processus plus intelligent. Découvrez IBM Event Streams for IBM Cloud, une plateforme de streaming d'événements Kafka en tant que service entièrement gérée qui vous permet de créer des applications orientées événements dans IBM Cloud.