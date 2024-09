Qu’est-ce qu’un centre de données ?

Il existe différents types de centres de données, qu’une même entreprise peut utiliser en parallèle, selon ses workloads et ses besoins.

Centres de données d’entreprise (sur site)

Avec ce modèle de centre de données, l’infrastructure informatique et les données sont intégralement hébergées sur site. Bon nombre d’entreprises choisissent d’avoir leur propre centre de données sur site, car elles estiment avoir plus de contrôle sur la sécurité des informations et pouvoir facilement se conformer à des exigences telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne ou la loi HIPAA américaine (Health Insurance Portability and Accountability Act). Les entreprises disposant de leur propre centre de données assurent elles-mêmes les tâches de déploiement, de surveillance et de gestion.

Centres de données dans le cloud public

Les centres de données cloud (également appelés centres de données cloud computing) hébergent les ressources d’infrastructure informatique utilisées par des dizaines, voire des millions de clients, grâce à une connexion Internet.

La plupart des méga centres de données cloud, appelés également « centres de données hyperscale », sont gérés par les principaux fournisseurs de services cloud tels qu’Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud Infrastructure. En fait, la plupart des principaux fournisseurs de cloud gèrent plusieurs centres de données hyperscale dans le monde. En règle générale, les fournisseurs de services cloud disposent de centres de données edge (ou périphériques) plus petits, situés plus près de leurs clients cloud (et des clients de ces derniers). Particulièrement intéressants pour la gestion en temps réel des workloads à forte intensité de données comme les applications analytiques, d’intelligence artificielle (IA) et de diffusion de contenu, les centres de données edge permettent de minimiser la latence, d’améliorer la performance, ainsi que l’expérience client.

Centres de données gérés et centres de données en colocation

Les centres de données gérés et les installations en colocation s’adressent aux entreprises dont l’espace, le personnel et les compétences s’avèrent insuffisants pour déployer et gérer tout ou partie de leur infrastructure informatique sur site, et qui préfèrent ne pas faire appel aux ressources partagées d’un centre de données cloud public.

Les entreprises qui optent pour un centre de données géré louent leurs serveurs, leur matériel de stockage et de mise en réseau auprès du fournisseur, qui se charge d’en assurer l’administration, la surveillance et la gestion.

Dans le cas de la colocation, l’entreprise cliente est propriétaire de l’infrastructure utilisée et loue un espace dédié au sein de l’installation pour pouvoir l’héberger. Avec le modèle de colocation traditionnel, l’accès au matériel est exclusivement réservé à l’entreprise cliente, qui est entièrement responsable de sa gestion. Idéale en termes de confidentialité et de sécurité, cette approche peut s’avérer toutefois peu pratique, surtout en cas de panne ou d’urgence. De nos jours, la plupart des fournisseurs proposent d’assortir leur offre de colocation de services de gestion et de surveillance.

Les centres de données gérés et les installations en colocation sont souvent utilisés pour héberger les solutions de sauvegarde des données et de reprise après sinistre à distance employées par les petites et moyennes entreprises (PME).