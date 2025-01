Qu’est-ce que la conteneurisation ?

Avec une meilleure portabilité et une meilleure efficacité des ressources que les machines virtuelles (VM), les conteneurs sont devenus les unités de calcul de facto des applications cloud natives modernes.

La conteneurisation permet aux développeurs de créer et de déployer des applications plus rapidement et en toute sécurité. Avec les méthodes traditionnelles, les développeurs écrivent du code dans un environnement informatique spécifique qui, lorsqu’il est transféré vers un nouvel emplacement, engendre souvent des bogues et des erreurs. Par exemple, cela peut se produire lorsqu’un développeur transfère du code d’un ordinateur de bureau vers une machine virtuelle ou d’un système d’exploitation Linux vers un système d’exploitation Windows. La conteneurisation élimine ce problème en regroupant le code de l’application avec les fichiers de configuration, les bibliothèques et les dépendances nécessaires à son fonctionnement. Ce package logiciel unique ou « conteneur » est extrait du système d’exploitation hôte. Par conséquent, il est autonome et devient portable, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner sur n'importe quelle plateforme ou n'importe quel cloud, sans aucun problème.

Le concept de conteneurisation et d’isolation des procédés remonte à plusieurs décennies. Cependant, l’émergence en 2013 de Docker open source, une norme industrielle pour les conteneurs dotée d’outils de développement simples et d’une approche à formule universelle, a accéléré l’adoption de cette technologie. Aujourd’hui, les entreprises utilisent de plus en plus la conteneurisation pour créer de nouvelles applications et moderniser les applications existantes pour le cloud.

Selon un rapport de Forrester1, 74 % des décideurs américains en matière d’infrastructure affirment que leurs entreprises adoptent les conteneurs au sein d’une plateforme en tant que service (PaaS), dans un environnement sur site ou dans le cloud public.

Les conteneurs sont « légers », ce qui signifie qu'ils partagent le noyau du système d'exploitation de la machine et qu'ils n'ont pas à associer un système d'exploitation à chaque application. Les conteneurs ont une capacité intrinsèquement plus faible que les machines virtuelles et nécessitent moins de temps de démarrage. Cette capacité permet d'exécuter beaucoup plus de conteneurs sur la même capacité de calcul qu'une seule machine virtuelle. Cette capacité permet d'améliorer l'efficacité des serveurs et, par conséquent, de réduire les coûts des serveurs et des licences.

Plus important encore, la conteneurisation permet aux applications d’être « écrites une seule fois et exécutées n’importe où » dans les centres de données sur site, le cloud hybride et les environnements multicloud.

Cette portabilité accélère le développement, empêche l'enfermement propriétaire de cloud et offre d'autres avantages notables tels que l'isolation des pannes, la facilité de gestion, la simplification de la sécurité, etc.

La vidéo suivante fournit de plus amples informations sur la conteneurisation :