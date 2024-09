Qu’est-ce que l’orchestration de conteneurs ?

Les conteneurs sont des composants d’application légers et exécutables qui regroupent le code source de l’application et toutes les bibliothèques et dépendances du système d’exploitation nécessaires à l’exécution du code dans n’importe quel environnement.

La possibilité de créer des conteneurs existe depuis des décennies, mais elle s’est démocratisée en 2008 lorsque Linux a inclus la fonctionnalité de conteneur au sein de son noyau. Elle a ensuite été largement généralisée avec l’arrivée de la plateforme de conteneurisation open source Docker en 2013. (Docker est si populaire que les termes « conteneurs Docker » et « conteneurs » sont souvent utilisés de manière interchangeable).

Parce qu’ils sont plus petits, plus économes en ressources et plus portables que les machines virtuelles, les conteneurs, et plus précisément les microservices conteneurisés ou les fonctions sans serveur, se sont imposés de facto comme les unités de calcul des applications cloud natives modernes. (Pour en savoir plus sur les avantages des conteneurs, consultez la présentation interactive ci-dessous.)

Il est assez facile de déployer et de gérer manuellement un petit nombre de conteneurs. Or, le nombre d’ applications conteneurisées augmente rapidement dans la plupart des organisations, et leur gestion doit se faire à grande échelle. En particulier, dans le cadre d’une intégration continue/distribution continue (CI/CD) ou d’un pipeline DevOps, cela s'avère impossible sans automatisation.

L’orchestration de conteneurs permet d’automatiser les tâches liées au déploiement et à l’exécution d’applications et de services conteneurisés. Selon une récente étude d’IBM, 70 % des développeurs qui ont recours aux conteneurs déclarent utiliser une solution d’orchestration, et 70 % d’entre eux déclarent utiliser un service entièrement géré (dans le cloud).