Qu’est-ce qu’une image de conteneur ?

Docker est un système d’orchestration de conteneurs qui simplifie la création, le déploiement et l’exécution des applications. Docker facilite la création de conteneurs légers, portables et autonomes, compatibles avec tout type de plateforme, quelle que soit l’infrastructure. Parce qu’ils peuvent être déplacés d’une machine à l’autre, les conteneurs Docker offrent également une portabilité exceptionnelle. En outre, Docker offre une méthode standard de déploiement des microservices, que l’utilisateur peut empaqueter sous forme d’images de conteneurs.

La ressource d’images de Docker, appelée DockerHub, offre un accès gratuit à plus de 100 000 images et autres types de fichiers partagés par les utilisateurs Docker, les éditeurs de logiciels et les projets open source. Un service de registre de conteneurs payant est également proposé pour un usage privé. Les images Docker s’appuient sur une interface de ligne de commande Docker (Docker CLI) qui permet des opérations clés telles que la connexion, le push et l’extraction. Les utilisateurs créent des images Docker grâce à la fonctionnalité Docker Build de Docker Engine, qui permet l’empaquetage et le regroupement du code source. Docker peut être configuré grâce aux fichiers JavaScript Object Notation (JSON). Le format JSON est privilégié car il permet de conserver toutes les configurations au même endroit.