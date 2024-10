Qu’est-ce que l’authentification ?

Envisagez un scénario d’authentification courant : fournir un identifiant et un mot de passe d’utilisateur pour se connecter à un compte de messagerie. Lorsque l’utilisateur saisit son identifiant d’utilisateur (qui dans ce cas est probablement son adresse e-mail), il dit au système de messagerie « Voici qui je suis ».

Mais cela ne suffit pas pour vérifier l’identité de l’utilisateur final. Tout le monde peut saisir l’identifiant d’utilisateur de son choix, en particulier lorsque l’identifiant d’un utilisateur est public, par exemple une adresse e-mail. Pour prouver qu’il est bien le propriétaire de cette adresse e-mail, l’utilisateur saisit son mot de passe, une information secrète que personne d’autre ne possède (du moins en théorie). Le système de messagerie détermine alors que cet utilisateur est le véritable titulaire du compte et le laisse entrer.

Les processus d’authentification peuvent également confirmer l’identité d’utilisateurs non humains comme des serveurs, des applications web et d’autres machines et workloads.

L’authentification est un élément fondamental de la stratégie de sécurité des informations. Elle est particulièrement importante dans la gestion des identités et des accès (IAM), la discipline de cybersécurité qui concerne la manière dont les utilisateurs accèdent aux ressources numériques. L’authentification permet aux organisations de réserver l’accès au réseau aux utilisateurs légitimes et constitue la première étape de l’application des autorisations individuelles des utilisateurs.

Aujourd’hui, les identités des utilisateurs sont les principales cibles des acteurs malveillants. Selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index, le détournement de comptes utilisateur valides est le moyen le plus courant pour les pirates de s’introduire dans les réseaux et représente 30 % des cyberattaques. Les pirates informatiques volent des identifiants puis se font passer pour des utilisateurs légitimes, ce qui leur permet de contourner les défenses du réseau pour installer des logiciels malveillants et voler des données.

Pour lutter contre ces attaques basées sur l’identité, de nombreuses organisations abandonnent les méthodes d’authentification exclusivement basées sur les mots de passe. Elles adoptent à la place l’authentification à étapes, l’authentification adaptative et d’autres systèmes d’authentification forts dans lesquels les identifiants des utilisateurs sont plus difficiles à voler ou à falsifier.