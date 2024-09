Qu’est-ce que la 2FA (authentification à deux facteurs) ?  

Selon le rapport sur le coût d’une violation de données d’IBM, le phishing et la compromission d’identifiants figurent parmi les vecteurs de cyberattaque les plus courants. Ensemble, ils représentent 31 % des violations de données. Les deux vecteurs reposent souvent sur le vol des mots de passe, que les pirates peuvent ensuite utiliser pour pirater des comptes et des appareils légitimes afin de faire des ravages.

Les pirates ciblent généralement les mots de passe parce qu’ils sont assez faciles à déchiffrer par la force brute ou par tromperie. De plus, comme les gens réutilisent les mots de passe, les pirates peuvent souvent utiliser un seul mot de passe volé pour accéder à plusieurs comptes. Les conséquences d’un vol de mot de passe peuvent être importantes pour les utilisateurs et l’organisation, entraînant un vol d’identité, un vol d’argent, un sabotage du système et plus encore.

La 2FA permet de contrecarrer les accès non autorisés en ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire. Même si les pirates peuvent voler un mot de passe, ils ont quand même besoin d’un deuxième facteur pour y accéder. De plus, ces deuxièmes facteurs sont généralement plus difficiles à voler qu’un facteur de connaissance ; les pirates doivent falsifier les données biométriques, imiter les comportements ou voler des appareils physiques.

Les organisations peuvent également utiliser des méthodes d’authentification à deux facteurs pour répondre aux exigences de conformité. Par exemple, la norme PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) exige de manière explicite que les systèmes qui traitent des données de cartes de paiement soient protégés par une authentification multifactorielle.4 D’autres réglementations telles que la loi Sarbanes-Oxley (SOX) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) n’imposent pas explicitement l’utilisation de la 2FA. Cependant, la 2FA peut aider les organisations à se conformer aux normes de sécurité strictes fixées par ces lois.

Dans certains cas, les organisations ont été contraintes d’adopter l’authentification multifacteur à la suite d’une violation de données. Par exemple, en 2023, la Federal Trade Commission a obligé le vendeur d’alcool en ligne Drizly de configurer la MFA à la suite d’une violation qui a touché 2,5 millions de clients.5