La loi SOX s’applique à toutes les sociétés cotées en bourse qui exercent leurs activités aux États-Unis et à leurs filiales en propriété exclusive. Elle s’applique également aux analystes financiers et aux cabinets d’experts-comptables qui auditent des sociétés cotées.

Bien que les sociétés non cotées et les organisations à but non lucratif ne soient généralement pas soumises à la loi SOX, il existe quelques exceptions. Les sociétés non cotées qui se préparent à entrer en bourse par le biais d’un premier appel public sont soumises à la loi SOX lorsqu’elles déposent une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC. Les lanceurs d’alertes desdites sociétés qui fournissent des services aux sociétés cotées sont protégés par la loi SOX lorsqu’ils signalent les fautes commises par leurs clients publics.

La loi SOX interdit à toute entreprise, cotée, non cotée ou à but non lucratif, de détruire ou de falsifier des documents financiers pour faire obstruction à une enquête fédérale.

Bien que la loi SOX soit une réglementation américaine, elle a des répercussions sur les organisations en dehors du pays. Les sociétés cotées dont le siège social se trouve à l’extérieur des États-Unis doivent se conformer aux exigences de la loi SOX si elles exercent leurs activités aux États-Unis.

L’adoption de la loi SOX a également incité d’autres pays à adopter leurs propres lois de lutte contre la fraude financière, comme la Loi sur le respect de la promesse d’une économie forte (aussi appelée « C-SOX ») du Canada et la Loi sur les instruments financiers et les changes du Japon (également appelée « J-SOX »).

En Europe, nombreux sont ceux qui ont constaté un chevauchement important entre la conformité à la loi SOX et la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). En particulier, bon nombre des contrôles de sécurité et des processus de protection des données qui permettent d’assurer la conformité à la loi SOX permettent également d’assurer la conformité au RGPD. L’Union européenne a également mis en place des règles similaires à la loi SOX concernant l’indépendance des auditeurs financiers.