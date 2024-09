Qu'est-ce que la réponse aux incidents ?

Planification des réponses aux incidents

Comme indiqué ci-dessus, les efforts de réponse aux incidents d'une organisation sont guidés par un plan de réponse aux incidents. En règle générale, celui-ci est créé et exécuté par une équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) composée de parties prenantes de l'ensemble de l'organisation – le responsable de la sécurité informatique (CISO), le centre des opérations de sécurité (SOC) et le personnel informatique, mais aussi des représentants de la direction générale, des services juridiques, des ressources humaines, de la conformité réglementaire et de la gestion des risques.

Un plan réponse aux incidents comprend généralement

Les rôles et responsabilités de chaque membre du CSIRT ;

Les solutions de sécurité – logiciels, matériel et autres technologies – à installer dans toute l'entreprise.

Un plan de continuité des activités décrivant les procédures de restauration des systèmes et des données critiques concernés le plus rapidement possible en cas de panne ;

Une méthodologie détaillée de réponse aux incidents, qui définit les mesures spécifiques qui doivent être prises à chaque phase du processus de réponse aux incidents (voir ci-dessous), et par qui ;

Un plan de communication pour informer les dirigeants de l'entreprise, les employés, les clients et même les forces de l'ordre des incidents ;

Instructions pour documenter la collecte d'informations et la documentation des incidents en vue d'un examen post-mortem et (si nécessaire) d'une procédure judiciaire.

Il n'est pas rare que le CSIRT rédige différents plans de réponse aux incidents pour différents types d'incidents, car chaque type peut nécessiter une réponse unique. Selon l'étude 2021 relative aux organisations cyber-résilientes d'IBM, la plupart des organisations disposent de plans spécifiques de réponse aux incidents concernant les attaques DDoS, les logiciels malveillants et les rançongiciels, ainsi que le hameçonnage, et près de la moitié d'entre elles ont des plans pour les menaces internes.

Certaines organisations complètent les CSIRT internes par des partenaires externes fournissant des services de réponse aux incidents. Ces partenaires, qui travaillent souvent sur la base d'un mandat, apportent leur concours à divers aspects du processus de gestion des incidents, notamment la préparation et l'exécution des IRP.

Le processus de réponse aux incidents

La plupart des IRP suivent également le même cadre général de réponse aux incidents basé sur les modèles de réponse aux incidents développés par le SANS Institute, le National Institute of Standards and Technology (NIST) et la Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA).

Préparation. Cette première phase de la réponse aux incidents est également une phase continue, afin de s'assurer que le CSIRT dispose toujours des meilleurs procédures et outils possibles pour répondre à l'identification, au confinement et à la récupération d'un incident aussi rapidement que possible et avec une perturbation minimale des activités.

Grâce à une évaluation régulière des risques, le CSIRT identifie les vulnérabilités du réseau, définit les différents types d'incidents de sécurité qui représentent un risque pour le réseau et hiérarchise chaque type en fonction de son impact potentiel sur l'organisation. Sur la base de cette évaluation des risques, le CSIRT peut mettre à jour les plans de réponse aux incidents existants ou en rédiger de nouveaux.

Détection et analyse. Au cours de cette phase, les membres de l'équipe de sécurité surveillent le réseau à la recherche d'activités suspectes et de menaces potentielles. Ils analysent les données, les notifications et les alertes recueillies à partir des journaux des appareils et des divers outils de sécurité (logiciels antivirus, pare-feu) installés sur le réseau, en filtrant les faux positifs et en triant les véritables alertes par ordre de gravité.

Aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent une ou plusieurs solutions de sécurité – telles que SIEM (security information and event management) et EDR (endpoint detection and response) – pour aider les équipes de sécurité à surveiller et à analyser les événements de sécurité en temps réel, et à automatiser les processus de détection et de réponse aux incidents. (Pour en savoir plus, voir "Technologies de réponse aux incidents", ci-dessous)

Le plan de communication entre également en jeu lors de cette phase. Une fois que le CSIRT a déterminé le type de menace ou de violation auquel il est confronté, il en informe le personnel concerné avant de passer à l'étape suivante du processus de réponse aux incidents.

Confinement. L'équipe de réponse aux incidents prend des mesures pour empêcher la violation de causer d'autres dommages au réseau. Les activités de confinement peuvent être partagées en deux catégories :

Les mesures de confinement à court terme visent à empêcher la menace actuelle de se propager en isolant les systèmes concernés, par exemple en mettant hors ligne les appareils infectés.

Les mesures de confinement à long terme visent à protéger les systèmes non affectés en renforçant les contrôles de sécurité autour d'eux, par exemple en séparant les bases de données sensibles du reste du réseau.

À ce stade, le CSIRT peut également créer des sauvegardes des systèmes affectés et non affectés afin d'éviter toute perte de données supplémentaire et de recueillir des preuves médico-légales de l'incident pour une étude ultérieure.

Éradication. Une fois la menace contenue, l'équipe passe à la remédiation complète et à la suppression totale de la menace du système. Il s'agit d'éradiquer activement la menace elle-même (par exemple, en détruisant les logiciels malveillants, en éliminant du réseau un utilisateur non autorisé ou malveillant) et d'examiner les systèmes affectés et non affectés pour s'assurer qu'il ne reste aucune trace de la violation.

Reprise. Lorsque l'équipe de réponse aux incidents est sûre que la menace a été entièrement éradiquée, elle rétablit le fonctionnement normal des systèmes concernés. Il peut s'agir de déployer des correctifs, de reconstruire des systèmes à partir de sauvegardes et de remettre en ligne les systèmes et les dispositifs concernés.

Revue post-incident. Tout au long de chaque phase du processus de réponse aux incidents, le CSIRT recueille des preuves de la violation et documente les mesures qu'il prend pour contenir et éradiquer la menace. À ce stade, le CSIRT examine ces informations pour mieux comprendre l'incident. Le CSIRT cherche à déterminer la cause profonde de l'attaque, à identifier comment elle a réussi à pénétrer le réseau et à résoudre les vulnérabilités afin que de futurs incidents de ce type ne se produisent pas.

Le CSIRT examine également ce qui a bien fonctionné et recherche les possibilités d'améliorer les systèmes, les outils et les processus afin de renforcer les initiatives de réponse aux incidents contre de futures attaques. Selon les circonstances de la violation, les forces de l'ordre peuvent également être impliquées dans l'enquête post-incident.