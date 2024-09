Qu'est-ce que la sécurité informatique ?

Les cyberattaques et les incidents de sécurité peuvent entraîner des pertes considérables en termes de chiffre d'affaires, de réputation, d'amendes réglementaires et, dans certains cas, d'extorsion et de vol d'actifs.

Par exemple, le rapport 2023 sur le coût d’une violation de données d’IBM a porté sur plus de 550 entreprises ayant subi une violation de données entre mars 2022 et mars 2023. Le coût moyen d’une violation de données pour ces entreprises était de 4,45 millions de dollars, soit une augmentation de 2,3 % par rapport aux résultats d’une étude similaire réalisée un an plus tôt, et de 15,3 % par rapport à une étude réalisée en 2020. Les facteurs contribuant à ce coût sont multiples : notification des clients, des dirigeants et des autorités de régulation, amendes réglementaires, pertes de revenus pendant les temps d’arrêt et pertes définitives de clients.

Certains incidents de sécurité sont plus coûteux que d’autres. Les attaques par ransomware chiffrent les données d’une organisation, rendant les systèmes inutilisables, et exigent le paiement d’une rançon coûteuse contre une clé de déchiffrement permettant de déverrouiller les données. En outre, elles exigent de plus en plus souvent une deuxième rançon pour empêcher le partage des données sensibles avec le public ou d'autres cybercriminels. Selon le guide IBM Security Definitive Guide to Ransomware 2023, les demandes de rançons ont atteint des montants de l’ordre de plusieurs millions voire dizaines de millions et, dans des cas extrêmes, jusqu’à 80 millions de dollars.

Comme on pouvait s’y attendre, les investissements dans la sécurité informatique continuent d’augmenter. Le cabinet d’analyse Gartner a prédit qu’en 2023, les organisations dépenseraient 188,3 milliards de dollars en ressources et services de sécurité des informations et de gestion des risques. Les prévisions indiquent également que le marché continuera de croître dans les années à venir, dépassant les 260 milliards de dollars d’ici 2026 (lien externe à ibm.com), grâce à un taux de croissance annuel composé de 11 % à compter de 2021.