Gestion des identités et des accès (IAM)

Les outils et services de gestion des identités et des accès (IAM) permettent aux entreprises de déployer des protocoles d'application des procédures pour tous les utilisateurs qui tentent d'accéder à des services sur site et dans le cloud. La fonction principale de l'IAM est de créer des identités numériques pour tous les utilisateurs afin de les surveiller activement et de leur appliquer éventuellement des restrictions pendant toutes les interactions de données.

Prévention de la perte de données (DLP)

Les services de prévention de la perte de données (DLP) offrent un ensemble d'outils et de services conçus pour garantir la sécurité des données cloud réglementées. Les solutions DLP utilisent une combinaison d'alertes de résolution, de chiffrement des données et d'autres mesures préventives pour protéger toutes les données stockées, qu'elles soient au repos ou en mouvement.

Gestion des informations et des événements liés à la sécurité (SIEM)

La gestion des informations et des événements liés à la sécurité (SIEM) est une solution complète d'orchestration de la sécurité qui automatise la surveillance et la détection des menaces dans les environnements de cloud, ainsi que la réponse à ces menaces. En utilisant des technologies basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour mettre en corrélation les données des journaux sur plusieurs plateformes et actifs numériques, la technologie SIEM donne aux équipes informatiques la possibilité d'appliquer leurs protocoles de sécurité réseau tout en étant capables de réagir rapidement à toute menace potentielle.

Planification de la continuité des opérations et de la reprise après incident

Quelles que soient les mesures préventives mises en place par les organisations pour leurs infrastructures sur site et dans le cloud, des violations de données et des indisponibilités perturbatrices peuvent toujours se produire. Les entreprises doivent être en mesure de réagir rapidement aux vulnérabilités nouvellement découvertes ou aux indisponibilités système importantes dans les meilleurs délais. Les solutions de reprise après incident sont un élément essentiel de la sécurité du cloud et fournissent aux organisations les outils, services et protocoles nécessaires pour accélérer la récupération des données perdues et reprendre le cours normal de leurs activités.