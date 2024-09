Alors que le coût des violations de données augmente et que les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, le rôle des analystes SOC (Security Operations Center) est plus important que jamais. IBM Security QRadar SIEM est plus qu’un outil : associé aux analystes SOC, il est doté d’une IA avancée, de renseignements sur les menaces puissants et d’un accès aux contenus de détection les plus récents.

IBM Security QRadar SIEM utilise plusieurs couches d’IA et d’automatisation pour améliorer l’enrichissement des alertes, la priorisation des menaces et la corrélation des incidents, en présentant les alertes associées de manière cohérente dans un tableau de bord unifié, ce qui réduit le bruit et permet de gagner du temps. QRadar SIEM permet d’optimiser la productivité de votre équipe de sécurité en offrant une expérience unifiée sur tous les outils SOC, avec des fonctionnalités intégrées et avancées d’IA et d’automatisation.