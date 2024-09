Sécurisez votre IA Déployez l'IA en toute confiance en sachant que vous protégez vos données d'entraînement, vos modèles IA, leur utilisation et leurs résultats.

Protéger les environnements de cloud hybride 82 % de toutes les violations concernent des données dans des environnements cloud. Gérez la complexité et l'exposition avec une meilleure visibilité, des applications modernes, la sécurité et des opérations automatisées.

Protégez vos données Les données sont l'actif le plus précieux d'une entreprise, et la sécurisation des données sous toutes leurs formes et à tous les stades créera la confiance nécessaire pour accélérer les déploiements réussis de l'IA et du cloud hybride.

Transformer les contrôles d'accès aux identités Accélérez l'adoption de l'IA et du cloud hybride en vous assurant que seuls les utilisateurs, machines et applications autorisés peuvent accéder aux données et systèmes critiques dans les environnements informatiques.

Sécuriser l'ère quantique Les solutions de sécurité modernes avec IA et automatisation intégrées vous permettront de garder une longueur d'avance, mais il est également temps de se préparer à l'informatique quantique. La stratégie « récolter maintenant, décrypter plus tard » signifie que vous avez besoin d'une cryptographie quantique aujourd'hui pour sécuriser les données et les accès sensibles demain.