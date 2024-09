Yunda et IBM ont élaboré un plan visant à intégrer les silos de sécurité de l’entreprise de fret à un centre de contrôle unifié. Yunda a mis en œuvre les solutions IBM Cloud Pak® for Security et IBM® QRadar® fonctionnant sur des conteneurs et une plateforme de cloud hybride, dont la plateforme de conteneurs Red Hat® OpenShift®. La plateforme ouverte IBM Cloud Pak for Security permet à Yunda d’intégrer rapidement ses outils de sécurité existants et d’obtenir des informations plus approfondies sur les menaces à travers ses différents environnements. Elle fournit des rapports de conformité et de certifications en continu sur l’ensemble des processus, en plus de mettre en application les règles de confidentialité en fonction de diverses exigences réglementaires. Yunda peut rapidement rechercher d’éventuelles menaces, orchestrer les opérations et automatiser les réponses, le tout sans déplacer les données.

En s’appuyant sur QRadar, une plateforme de gestion de la sécurité réseau qui offre une appréciation de la situation et prend en charge la conformité, Yunda a mis en place un système d’alerte automatique. Les bonnes personnes peuvent ainsi accéder aux bonnes données, analyser et détecter les accès anormaux au réseau, assurer la sécurité totale des données critiques et mettre fin aux comportements illicites en temps réel.