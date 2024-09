Une plateforme sécurisée conçue pour favoriser l’innovation ouverte Exemple concret : une société de prêts hypothécaires réduit ses coûts et accélère la conformité réglementaire Problème : une société de prêts hypothécaires traitait 70 millions d’enregistrements par jour, mais son système sur site était lent, inexact, et prenait des semaines pour les mises à niveau importantes des applications. Les dépenses informatiques étaient élevées et le matériel n’était pas entièrement utilisé. Solution : pour améliorer l’analyse des risques, l’entreprise s’est tournée vers les services Red Hat OpenShift on IBM Cloud et IBM Cloud analytics pour réduire les coûts, augmenter la disponibilité et, en fin de compte, accélérer la conformité réglementaire. Red Hat OpenShift on IBM Cloud étant actif dans plusieurs régions, les applications peuvent être conteneurisées et déployées dans le monde entier, ce qui améliore la disponibilité et la conformité aux réglementations locales.