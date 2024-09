HIPPA Le programme de conformité IBM HIPAA traite des exigences réglementaires HIPAA applicables aux activités d'IBM en tant que fournisseur de services et associé commercial. Il s'applique tout au long du cycle de vie d'un contrat de compte client, y compris l'engagement, la transition, l'état stable et la sortie du contrat. IBM a mis en place des politiques et des procédures pour se conformer aux parties applicables de la règle de confidentialité HIPAA, concernant l'utilisation et la divulgation des PHI, et de la règle de sécurité HIPAA, concernant le stockage et la transmission des PHI.