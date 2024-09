Les attaques zero-day font partie des cybermenaces les plus difficiles à contrer. Les hackers peuvent exploiter les vulnérabilités zero-day avant même que leurs cibles n'en aient connaissance, ce qui leur permet d'infiltrer les réseaux sans se faire repérer.

Même si la vulnérabilité est connue de tous, il peut s'écouler un certain temps avant que les fournisseurs de logiciels ne publient un correctif, ce qui expose les entreprises à des risques.

Ces dernières années, les hackers ont plus souvent exploité les vulnérabilités zero-day. Un rapport Mandiant de 2022 a révélé que davantage de vulnérabilités zero-day avaient été exploitées au cours de la seule année 2021 que pendant toute la période 2018-2020 (lien externe à ibm.com).

L'augmentation des attaques zero-day est probablement liée au fait que les réseaux des entreprises deviennent de plus en plus complexes. Aujourd'hui, les organisations s'appuient sur un mix d'applications sur le cloud et sur site, d'appareils appartenant à l'entreprise et aux employés, et d'appareils de l'Internet des objets (IoT) et de la technologie opérationnelle (OT). Tous ces éléments élargissent la surface d'attaque d'une organisation, et les vulnérabilités zero-day peuvent se cacher dans n'importe lequel d'entre eux.

Les failles zero-day offrant de si précieuses opportunités aux hackers, les cybercriminels échangent désormais des vulnérabilités zero-day et des exploits zero-day sur le marché noir pour des sommes astronomiques. Par exemple, en 2020, des hackers vendaient les failles de Zoom pour un montant allant jusqu'à 500 000 USD (lien externe à ibm.com).

Les acteurs étatiques sont également connus pour rechercher des failles zero-day. Nombre d'entre eux choisissent de ne pas divulguer les zero-day qu'ils découvrent, préférant créer leurs propres exploits zero-day confidentiels pour les utiliser contre leurs ennemis. De nombreux fournisseurs et experts en sécurité ont critiqué cette pratique, arguant qu'elle mettait en danger l'organisation sans qu'elle le sache.