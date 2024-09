Qu’est-ce que la gestion des correctifs ?

La gestion des correctifs étant un cycle de vie complexe, les entreprises cherchent souvent des moyens de rationaliser l’application des correctifs. Certaines entreprises sous-traitent entièrement le processus à des fournisseurs de services gérés (MSP). Les entreprises qui gèrent les correctifs en interne utilisent un logiciel de gestion des correctifs pour automatiser une grande partie du processus.

La plupart des logiciels de gestion des correctifs s’intègrent aux systèmes d’exploitation courants, comme Windows, Mac et Linux. Le logiciel surveille les actifs pour détecter les correctifs manquants et disponibles. Si des correctifs sont disponibles, les solutions de gestion des correctifs peuvent les appliquer automatiquement en temps réel ou selon un calendrier défini. Pour éviter toute utilisation excessive de la bande passante, de nombreuses solutions téléchargent les correctifs vers un serveur central et les distribuent aux actifs du réseau à partir de là. Certains logiciels de gestion des correctifs peuvent également automatiser les tests, l’enregistrement des données d’application et la restauration du système en cas de dysfonctionnement d’un correctif.

Les outils de gestion des correctifs peuvent être des logiciels autonomes, mais ils sont souvent fournis dans le cadre d’une solution de cybersécurité plus complète. De nombreuses solutions de gestion des vulnérabilités et de gestion des surfaces d’attaque offrent des fonctionnalités de gestion des correctifs, comme l’inventaire des actifs et le déploiement automatisé des correctifs. De nombreuses solutions de détection et réponse des terminaux (EDR) peuvent également installer automatiquement les correctifs. Certaines organisations utilisent des plateformes de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour appliquer des correctifs aux appareils sur site et à distance.

Grâce à la gestion automatisée des correctifs, les entreprises n’ont plus besoin de surveiller, d’approuver et d’appliquer manuellement chaque correctif. Ceci a la capacité de réduire le nombre de correctifs critiques qui ne sont pas appliqués parce que les utilisateurs ne parviennent pas à trouver le moment opportun pour les installer.