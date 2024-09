La chasse aux menaces est importante, car les menaces sophistiquées peuvent contourner la cybersécurité automatisée. Bien que les outils de sécurité automatisés et les analystes des centres d’opérations de sécurité (SOC) de niveaux 1 et 2 soient capables de traiter environ 80 % des menaces, vous devez toujours vous soucier des 20 % restants. Les 20 % de menaces restantes sont plus susceptibles d’inclure des menaces sophistiquées qui peuvent causer des dommages importants. Avec suffisamment de temps et de ressources, elles s’infiltreront dans n’importe quel réseau et éviteront la détection jusqu’à 280 jours en moyenne. Une chasse aux menaces efficace permet de réduire le délai entre l’intrusion et sa découverte, réduisant ainsi la quantité de dégâts causés par les attaquants.

Les attaquants se cachent souvent pendant des semaines, voire des mois, avant d’être découverts. Ils attendent patiemment de siphonner les données et de découvrir suffisamment d’informations confidentielles ou de données d’identification pour débloquer des accès supplémentaires, ouvrant ainsi la voie à une violation de données importante. Combien de dégâts les menaces potentielles peuvent-elles causer ? Selon le rapport « "Cost of a Data Breach »," une violation de données coûte en moyenne près de 4 millions de dollars à une entreprise. Et les effets néfastes d’une violation peuvent persister pendant des années. Plus le délai entre la défaillance du système et la réponse déployée est long, plus cela peut coûter cher à une organisation.