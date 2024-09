UEM est le dernier d'une série d'outils de gestion de la sécurité mobile, outils qui ont émergé et évolué en réponse à l'évolution des relations entre les organisations, les employés, les appareils mobiles et les styles de travail au cours des deux dernières décennies.

De MDM...

Les premiers appareils mobiles introduits sur le lieu de travail appartenaient à l'entreprise, et des outils de gestion des appareils mobiles (MDM) ont été développés pour permettre aux administrateurs informatiques de gérer et de sécuriser ces appareils. Les outils MDM donnaient aux administrateurs un contrôle total sur toutes les fonctionnalités d'un appareil. Ils pouvaient approvisionner, inscrire et chiffrer des appareils, configurer et contrôler l'accès sans fil, installer et gérer des applications d'entreprise, suivre l'emplacement des appareils et verrouiller et effacer un appareil s'il était perdu ou volé.

...à MAM...

Le MDM était une solution de gestion mobile acceptable jusqu'à ce que les smartphones deviennent si populaires que les employés voulaient utiliser leur smartphone personnel pour le travail (au lieu de transporter à la fois un appareil professionnel et un appareil personnel). Le BYOD est né. Et bientôt, les employés ont cédé le contrôle total de leurs téléphones personnels et de leurs données personnelles à MDM.

Une nouvelle solution, la gestion des applications mobiles (MAM), a vu le jour. Au lieu de se concentrer sur le contrôle de gestion de l'ensemble de l'appareil mobile, MAM s'est concentré sur la gestion des applications. Avec MAM, les administrateurs peuvent prendre le contrôle total des applications d'entreprise et des données d'entreprise qui leurs sont associées ; ils peuvent également exercer assez de contrôle sur les applications personnelles des employés pour protéger les données de l'entreprise, sans toucher ni même voir les données personnelles des employés.

...à EMM...

Mais les solutions MAM ont également leurs limites, dont la plupart résultaient de leur incapacité à suivre le rythme de l'explosion de nouvelles applications que les employés pouvaient ajouter à leurs appareils iOS ou Android. En réponse, les fournisseurs ont combiné MDM, MAM et certains outils connexes pour créer des suites de gestion de la mobilité d'entreprise (EMM). EMM a fourni la sécurité des données d'entreprise de MDM, l'expérience supérieure des employés de MAM, ainsi que la gestion et le contrôle de la sécurité sur tous les appareils utilisés en dehors du bureau, non seulement les smartphones, mais aussi les ordinateurs portables et les PC hors site.

...à l'UEM

EMM a laissé une dernière lacune dans la gestion des terminaux (et une vulnérabilité de sécurité potentielle). Comme il n'offrait pas de fonctionnalités de gestion des appareils des utilisateurs finaux sur site, les administrateurs devaient utiliser des outils et des politiques distincts pour la gestion et la sécurité des appareils sur site et hors site. Cela a créé du travail supplémentaire, de la confusion et des possibilités d'erreur, à peu près au même moment où de plus en plus d'employeurs essayaient de laisser plus d'employés travailler à domicile.

UEM est apparu comme la solution à ce problème. Il combine les fonctionnalités d'EMM avec les capacités des outils de gestion client (CMT) utilisés traditionnellement pour gérer les PC et les ordinateurs portables sur site. La plupart des outils UEM incluent, intègrent ou interagissent également avec des outils de sécurité des terminaux tels que des logiciels antivirus et anti-malware, des logiciels de contrôle Web, des solutions d'analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA), des pare-feu intégrés, etc.