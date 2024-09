Traditionnellement, le secteur informatique s'est appuyé sur des stratégies de sécurité du périmètre pour protéger ses ressources les plus précieuses, telles que les données utilisateur et la propriété intellectuelle. Ces stratégies de sécurité impliquaient l'utilisation de pare-feu et d'autres outils réseau pour inspecter et valider les utilisateurs entrant et sortant du réseau. Cependant, la transformation numérique et le passage à une infrastructure cloud hybride modifient la façon dont les industries font des affaires. S'appuyer sur un périmètre réseau ne suffit plus.

De nombreuses entreprises ajustent également leurs modèles métier. Elles offrent aux clients de nouvelles expériences numériques dont ils ont besoin et qu'ils souhaitent, tout en permettant une main-d'œuvre mondiale et disparate. Les événements récents n'ont fait qu'accélérer ce parcours de transformation numérique. Du coup, des milliers de personnes dans les entreprises se connectent à partir d'ordinateurs personnels, hors du contrôle du service informatique. Les utilisateurs, les données et les ressources sont répartis dans le monde entier, ce qui rend difficile leur connexion rapide et sécurisée. Et sans une infrastructure de protection sur site traditionnelle, les environnements domestiques des employés sont plus vulnérables aux compromis, mettant l'entreprise en danger.

Pour compliquer encore les choses, de nombreuses entreprises fonctionnent actuellement avec un patchwork de solutions et d'outils de sécurité mal intégrés. Ce qui obligent les équipes de sécurité à consacrer davantage de temps aux tâches manuelles. Elles manquent du contexte et des informations nécessaires pour réduire efficacement le périmètre de vulnérabilité de leur organisation. Une augmentation des violations de données et des réglementations mondiales ont rendu difficile la protection des réseaux. A titre d'exemple, le coût moyen d'une violation de données est de près de 4 millions de dollars en perte d'activité et en amendes.

Les applications, les utilisateurs et les appareils ont besoin d'un accès rapide et sécurisé aux données, à tel point que toute une industrie d'outils et d'architectures de sécurité a été conçue pour les protéger. Zero Trust répond aux besoins de sécurité de cet environnement de cloud hybride axé sur les données. Il offre aux entreprises une protection adaptative et continue pour les utilisateurs, les données et les actifs, ainsi que la capacité de gérer les menaces de manière proactive. En d'autres termes, cette pratique consistant à ne jamais faire confiance et à toujours vérifier vise à entourer de sécurité chaque utilisateur, chaque appareil et chaque connexion pour chaque transaction. L'application d'un cadre Zero Trust peut également aider les défenseurs à mieux comprendre leur activité de sécurité. Ils peuvent imposer des règles de sécurité de manière cohérente et détecter et répondre aux menaces plus rapidement et de manière précise. Cependant, il offre également des avantages corolaires, tels que :