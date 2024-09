En quoi consistent les renseignements sur les menaces ?

Le cycle de vie des renseignements sur les menaces est le processus itératif et continu par lequel les équipes de sécurité produisent, diffusent et améliorent continuellement leurs renseignements sur les menaces. Bien que les détails puissent varier d’une organisation à l’autre, la plupart suivent une version du même processus en six étapes.

Étape 1 : Planification

Les analystes de la sécurité travaillent avec les parties prenantes de l'organisation (dirigeants exécutifs, chefs de service, membres de l'équipe informatique et de sécurité et autres personnes impliquées dans la prise de décision en matière de cybersécurité) pour définir les exigences en matière de renseignement. Celles-ci comprennent généralement des questions sur la cybersécurité auxquelles les parties prenantes veulent ou doivent avoir une réponse. Par exemple, le RSSI peut vouloir savoir si une nouvelle souche de ransomware faisant la une des journaux est susceptible d'affecter l'organisation.

Étape 2 : Collecte des données sur les menaces

L’équipe de sécurité collecte toutes les données brutes sur les menaces qui peuvent contenir les réponses recherchées par les parties prenantes ou y contribuer. Reprenons l'exemple précédent : si une équipe de sécurité enquête sur une nouvelle souche de ransomware, elle peut rassembler des informations sur le gang de ransomware responsable des attaques, les types d'organisations qu'il a ciblées par le passé et les vecteurs d'attaque qu'il a exploités pour infecter ses précédentes victimes.

Ces données sur les menaces peuvent provenir de sources diverses, notamment :

Flux de renseignements sur les menaces : il s'agit de flux d'informations sur les menaces en temps réel. Le terme peut parfois être trompeur : certains flux intègrent des renseignements déjà analysés ou traités, tandis que d'autres consistent en des données brutes. (Ces derniers sont parfois appelés « flux de données sur les menaces ».)

Les équipes de sécurité s'abonnent généralement à plusieurs flux open source et commerciaux. Par exemple,

un flux peut suivre les IoC des attaques courantes,

un autre flux peut regrouper les actualités sur la cybersécurité,

un autre peut fournir des analyses détaillées des souches de logiciels malveillants,

et un quatrième peut extraire les réseaux sociaux et le dark web pour les conversations entourant les cybermenaces émergentes.

Tous ces flux contribuent à une meilleure compréhension des menaces.

Communautés de partage d’informations : forums, associations professionnelles et autres communautés où les analystes partagent des expériences de première main, des informations et leurs propres données sur les menaces.

Aux États-Unis, de nombreux secteurs d'infrastructures critiques, tels que les secteurs de la santé, des services financiers et du pétrole et du gaz, exploitent des centres de partage et d'analyse d'informations (ISAC) spécifiques à l'industrie. Ces ISAC se coordonnent via le National Council of ISACs (NSI) (lien externe à ibm.com).

À l'échelle internationale, la plateforme de renseignements open source MISP Threat Sharing (lien externe à ibm.com) prend en charge un certain nombre de communautés de partage d'informations organisées autour de différents sites, secteurs et sujets. Le MISP a reçu le soutien financier de l'OTAN et de l'Union européenne.

Journaux de sécurité internes : données de sécurité internes provenant de systèmes de sécurité et de conformité tels que

Ces données fournissent un enregistrement des menaces et des cyberattaques auxquelles l'organisation a été confrontée et peuvent aider à découvrir des preuves de menaces internes ou externes jusque-là non reconnues.

Les informations provenant de ces sources disparates sont généralement agrégées dans un tableau de bord centralisé, tel qu'un SIEM ou une plateforme de renseignements sur les menaces, pour une gestion plus facile.

Étape 3 : Traitement

À ce stade, les analystes de la sécurité agrègent, standardisent et corrèlent les données brutes qu'ils ont recueillies pour faciliter l'analyse des données. Cela peut comprendre le filtrage des faux positifs ou l'application d'un cadre de renseignement sur les menaces, tel que MITRE ATT&CK, aux données entourant un incident de sécurité précédent.

De nombreux outils de renseignement sur les menaces automatisent ce traitement, en utilisant l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning pour corréler les informations sur les menaces provenant de plusieurs sources et identifier les tendances ou les modèles initiaux dans les données.

Étape 4 : Analyse

L'analyse est le moment où les données brutes sur les menaces deviennent de véritables renseignements sur les menaces. À ce stade, les analystes de la sécurité testent et vérifient les tendances, les modèles et d'autres informations qu'ils peuvent utiliser pour répondre aux exigences de sécurité des parties prenantes et faire des recommandations.

Par exemple, si les analystes de la sécurité découvrent que le gang lié à une nouvelle souche de ransomware a ciblé d'autres entreprises du secteur des organisations, l'équipe peut identifier des vulnérabilités spécifiques dans l'infrastructure informatique de l'organisation que le gang est susceptible d'exploiter, ainsi que des contrôles de sécurité ou correctifs susceptibles d'atténuer ou d'éliminer ces vulnérabilités.

Étape 5 : Dissémination

L'équipe de sécurité partage ses points de vue et ses recommandations avec les parties prenantes concernées. Des mesures peuvent être prises sur la base de ces recommandations, telles que l'établissement de nouvelles règles de détection SIEM pour cibler les IoC nouvellement identifiés ou la mise à jour des listes noires de pare-feu pour bloquer le trafic provenant d'adresses IP suspectes nouvellement identifiées.

De nombreux outils de renseignement sur les menaces intègrent et partagent des données avec des outils de sécurité tels que SOAR ou XDR, pour générer automatiquement des alertes pour les attaques actives, attribuer des scores de risque pour la hiérarchisation des menaces ou déclencher d'autres actions.

Étape 6. Retour d'information

À ce stade, les parties prenantes et les analystes réfléchissent au cycle de renseignements sur les menaces le plus récent pour déterminer si les exigences ont été respectées. Toute nouvelle question qui se pose ou toute nouvelle lacune en matière de renseignement identifiée peut éclairer la prochaine étape du cycle de vie.