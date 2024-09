Cryptographie quantique

Face aux progrès technologiques et aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées, le domaine de la cryptographie ne cesse d'évoluer. La cryptographie quantique , aussi appelée chiffrement quantique, désigne la science appliquée du chiffrement et de la transmission sécurisés de données fondés sur les lois naturelles et immuables de la mécanique quantique et destinés à être utilisés dans le domaine de la cybersécurité. Bien qu’il n’en soit encore qu’à ses balbutiements, le chiffrement quantique a le potentiel de devenir un mécanisme bien plus sécurisé que les autres types d’algorithmes cryptographiques qui l’ont précédé. Et en théorie, il est même impossible à pirater.

Cryptographie post-quantique

À ne pas confondre avec la cryptographie quantique, qui s’appuie sur les lois naturelles de la physique pour produire des cryptosystèmes sécurisés, les algorithmes cryptographiques post-quantiques utilisent différents types de cryptographie mathématique pour créer un chiffrement quantique. Bien qu’elle ne soit pas encore viable, l’informatique quantique est un domaine en plein essor qui a le potentiel d’augmenter de manière exponentielle la puissance de traitement, éclipsant même les superordinateurs les plus rapides fonctionnant aujourd’hui. S’ils sont encore théoriques, les prototypes ont démontré que l’on pourrait s’attendre à ce que les ordinateurs quantiques pratiques cassent même les systèmes de cryptographie à clé publique les plus sécurisés d'ici 10 à 50 ans.



Selon le National Institute of Standards and Technology (lien externe à ibm.com), la cryptographie post-quantique vise à « développer des systèmes cryptographiques sécurisés à la fois contre les ordinateurs quantiques et classiques, et pouvant interagir avec les protocoles et réseaux de communication existants ».

Voici les six principaux domaines de la cryptographie post-quantique :