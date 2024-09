Tout au long de l’histoire, les cryptologues ont utilisé diverses méthodes pour coder des informations privées et créer des messages cryptés. Si les algorithmes cryptographiques modernes sont beaucoup plus avancés, les étapes fondamentales restent très similaires.

La cryptologie de base prend les informations d’origine non codées (appelées texte brut) et les transforme en code brouillé (appelé texte chiffré) à l’aide d’une ou de plusieurs clés secrètes, qui peuvent également être utilisées pour décoder le texte chiffré en texte brut.

Algorithmes cryptographiques

Les algorithmes cryptographiques sont les formules mathématiques utilisées pour chiffrer et déchiffrer les données. Ces algorithmes créent des clés secrètes qui déterminent comment les données sont transformées de leur texte brut d’origine en texte chiffré et vice versa. Parmi les algorithmes cryptographiques bien connus, citons RSA (Rivest-Shamir-Adleman), AES (Advanced Encryption Standard) et ECC (Elliptic Curve Cryptography, cryptographie sur les courbes elliptiques).

À un niveau élémentaire, la plupart des algorithmes cryptographiques créent des clés en multipliant de grands nombres premiers. Bien que la multiplication soit facile pour les ordinateurs modernes, la refactorisation de grands nombres en deux grands nombres premiers demande tellement de puissance de calcul que l’opération est pratiquement impossible. Il est possible d’appliquer une ingénierie inverse aux systèmes cryptographiques utilisant des clés plus petites, et ce assez facilement, mais même les superordinateurs les plus rapides mettraient des centaines, voire des centaines de milliers d’années à cracker les algorithmes cryptographiques les plus puissants d’aujourd'hui avec une attaque par force brute. La cryptographie sur les courbes elliptiques ajoute un niveau de sécurité supplémentaire en utilisant des nombres aléatoires pour créer des clés beaucoup plus fortes que même les ordinateurs quantiques nouvelle génération ne peuvent pas casser.

Gestion des clés

La gestion des clés fait partie intégrante de la cryptographie : chaque cryptosystème utilise des clés pour chiffrer et déchiffrer les données. La gestion des clés implique la génération, le stockage et la distribution sécurisés des clés de chiffrement entre les utilisateurs. Une gestion appropriée des clés est essentielle pour maintenir la sécurité des données chiffrées, car des clés faibles ou volées peuvent créer des vulnérabilités critiques dans tout cryptosystème. La taille des clés, leur caractère aléatoire et leur stockage sont autant de fonctions cruciales de la gestion des clés.

Chiffrement symétrique

Également connus sous le nom de cryptographie à clé privée ou à clé secrète, les cryptosystèmes symétriques n’utilisent qu’une seule clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Pour que ces types de systèmes fonctionnent, chaque utilisateur doit déjà avoir accès à la même clé privée. Les clés privées peuvent être partagées via un canal de communication de confiance déjà établi (comme un coursier privé ou une ligne sécurisée) ou, plus commodément, via une méthode d’échange de clés sécurisée (comme l’échange de clés Diffie-Hellman).

Malgré les vulnérabilités générées par l’utilisation d’une clé unique, ce type de chiffrement est plus rapide et plus efficace que les autres méthodes. Les algorithmes de chiffrement symétrique les plus populaires incluent les algorithmes DES (Data Encryption Standard), 3DES (Triple DES) et AES.

Chiffrement asymétrique