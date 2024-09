Qu’est-ce que la cryptographie post-quantique ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà une cryptographie à sécurité quantique. Nous sommes tellement confiants dans ces nouvelles normes que nous les avons déjà intégrées à nos systèmes cloud z16 et que nous travaillons avec nos clients pour les intégrer dans leur infrastructure de sécurité.

La difficulté réside dans le fait que la mise à niveau de l'infrastructure de cybersécurité prend généralement beaucoup de temps et qu'il n'y a pas de temps à perdre.

Les ordinateurs quantiques progressent rapidement. Nous espérons voir les premières démonstrations de l'avantage quantique dans les cinq prochaines années. La plupart des experts se sont accordés à dire qu'un ordinateur quantique capable de casser un chiffrement de 2048 bits est probable d'ici la fin des années 2030. Dans un rapport, le gouvernement allemand a déclaré que pour ses données les plus sensibles, il suppose que les premières brèches dans le chiffrement 2048 bits ne se produiront que dans dix ans.

Dix ans, c'est peu. De nombreux éléments critiques de l’infrastructure de cybersécurité des administrations publiques et des différents secteurs privés n’ont pas changé depuis des décennies. De nombreux ordinateurs déjà utilisés ou qui le seront bientôt devront fonctionner pendant plusieurs décennies avec des modifications minimes (pensez à la puce de votre voiture ou aux systèmes de chiffrement utilisés dans les passeports). Et il y a déjà eu des exemples de vols de grandes quantités de données cryptées par des acteurs inconnus, peut-être pour les conserver et les décrypter plus tard en utilisant une technologie future.

Toutes les violations de données ne sont pas découvertes. Toutes les données qui ne sont pas chiffrées selon les normes de sécurité quantique actuelles doivent être considérées comme déjà perdues.

IBM est un leader dans le domaine de la cryptographie depuis des décennies et est aujourd'hui le leader mondial de la cryptographie à sécurité quantique et de l'informatique quantique responsable. Nous nous appuyons sur notre expertise approfondie en matière de cryptographie et d'informatique quantique pour permettre à nos clients de tirer parti de l'avenir quantique et de s'y engager en toute sécurité.

Le programme individualisé IBM Quantum Safe aide les clients à cartographier leur cybersécurité existante et à commencer à la mettre à niveau pour l’ère de l’informatique quantique. Cette cartographie à elle seule est un exercice important : la plupart des organisations n’ont pas une vision complète des données qu’elles détiennent, des endroits où elles sont le plus vulnérables et de la manière dont elles sont protégées. Les organisations qui suivent ce processus maîtrisent mieux leurs systèmes de cybersécurité et constatent que ceux-ci deviennent plus souples. Cela leur permet de s’adapter plus rapidement aux événements futurs.