Qu'est-ce que l'informatique quantique ?

À l'heure actuelle, IBM Quantum est le leader mondial en matière de matériel et de logiciels d'informatique quantique. Notre feuille de route est un plan clair et détaillé pour mettre à l'échelle les processeurs quantiques, surmonter le problème de la mise à l'échelle et créer le matériel nécessaire pour obtenir un avantage quantique à l'ère des machines quantiques bruyantes.

Aujourd'hui, une grande partie des travaux dans le domaine de l'informatique quantique est consacrée à la réalisation de la correction d'erreurs, une technique qui permettrait un calcul quantique sans bruit sur de très grands ordinateurs quantiques.

Des travaux récents d'IBM et d'autres organismes ont montré que les ordinateurs quantiques bruyants pourraient être en mesure d'effectuer des travaux utiles dans un avenir proche, avant même l'avènement de la correction d'erreurs, en utilisant des techniques connues sous le nom d'atténuation des erreurs.

IBM a passé des années à développer le logiciel qui sera nécessaire pour effectuer ce travail utile. Voici le SDK Qiskit Quantum. Il s'agit d'un logiciel open source, basé sur Python, et de loin le SDK quantique le plus utilisé au monde, utile pour les exécutions à la fois sur la flotte d'ordinateurs quantiques supraconducteurs d'IBM et sur les systèmes qui utilisent des technologies alternatives comme les ions piégés dans des champs magnétiques.

Nous avons développé Qiskit Runtime, le modèle de programmation quantique le plus puissant au monde. (Pour en savoir plus sur Qiskit et sur Qiskit Runtime, et sur comment vous lancer, consultez la section suivante.)

Pour obtenir un avantage quantique, il faut de nouvelles méthodes pour supprimer les erreurs, augmenter la vitesse et orchestrer les ressources quantiques et classiques. Les fondements de ce travail sont posés aujourd'hui dans Qiskit Runtime par IBM et ses partenaires du secteur industriel, du monde universitaire et des start-ups.