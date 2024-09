Qu'est-ce que l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ?

L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement utilise au mieux les technologies et les ressources telles que la blockchain, l'IA et l'IoT pour améliorer l'efficacité et les performances d'un réseau d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement d'une organisation est un processus métier essentiel crucial pour une expérience client efficace. Une chaîne d'approvisionnement performante favorise l'efficacité et la réactivité de l'entreprise, de sorte que les clients obtiennent ce qu'ils veulent, quand et où ils le veulent, d'une manière à la fois rentable pour l'organisation et qui contribue à la durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Un processus d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement réussi comporte trois phases :

Conception de la chaîne d'approvisionnement

Décrit les processus de conception de réseau, comme l'emplacement des entrepôts et la manière dont les produits circulent entre eux, et les objectifs stratégiques, comme la prévision de la demande, l'établissement des approvisionnements, la planification et l'ordonnancement des opérations de fabrication.

Planification de la chaîne d'approvisionnement

Comprend la création d'un plan stratégique de déploiement de la chaîne d'approvisionnement, la planification des stocks et la coordination des actifs, afin d'optimiser la livraison des produits, la fourniture des services et la distribution des informations du fournisseur au client, en équilibrant l'offre et la demande.

Exécution de la chaîne d'approvisionnement

Axée sur les applications et systèmes orientés exécution : gestion des entrepôts et des stocks, gestion du transport, gestion du commerce mondial et autres applications d'exécution, telles que l'aide à la décision en temps réel, la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes de gestion des commandes.