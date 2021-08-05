Qu’est-ce qu’un jumeau numérique ?

Bien que les simulations et les jumeaux numériques reposent tous deux sur des modèles numériques, un jumeau numérique constitue en fait un environnement virtuel beaucoup plus riche à étudier. La différence principale entre un jumeau numérique et une simulation est essentiellement une question d'échelle : alors qu’une simulation se concentre généralement sur un processus particulier, un jumeau numérique permet d’exécuter de multiples simulations pour étudier plusieurs processus simultanément.

Les différences ne s’arrêtent pas là. Par exemple, les simulations ne bénéficient généralement pas de données en temps réel, tandis que les jumeaux numériques reposent sur un flux d’informations bidirectionnel. Les capteurs de l’objet fournissent des données en temps réel au processeur du système, qui, en retour, envoie des informations pour améliorer l’objet source.

Grâce à des données de haute qualité, constamment mises à jour et couvrant un large éventail de domaines, ainsi qu'à la puissance de calcul supplémentaire fournie par un environnement virtuel, les jumeaux numériques peuvent étudier un plus grand nombre de problématiques à partir de perspectives beaucoup plus variées que les simulations standard. Cela offre un potentiel considérablement accru pour améliorer les produits et les processus.