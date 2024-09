Afin d’inspecter et d’entretenir les infrastructures civiles d’une manière plus avancée sur le plan technologique, Sund & Bælt a recherché un partenaire technologique doté d’une expertise mondiale et de capacités complètes. L’entreprise a choisi IBM et, ensemble, ils ont formé une collaboration pour créer ce qui est devenu la solution IBM Maximo for Civil Infrastructure. Aujourd’hui, Sund & Bælt utilise le logiciel Maximo pour surveiller et gérer ses infrastructures critiques.

La nouvelle solution comprend IBM Maximo Application Suite, avec une technologie qui aide Sund & Bælt à inspecter les infrastructures, à accéder à des informations avec des appareils mobiles sur place et à utiliser la technologie d’IA pour analyser soigneusement et efficacement les données sur l’état des ponts, tunnels et autres éléments d’infrastructure.

Grâce à cette nouvelle solution, Sund & Bælt collecte des données à partir de photographies prises par des drones pour surveiller l’état de la situation sans inspections humaines dangereuses et fastidieuses. La solution consolide ces données avec des dossiers de maintenance, des documents de conception et des modèles 3D pour aider à identifier les fissures, la rouille, la corrosion, le déplacement et les contraintes.

« Nous connaissons maintenant la charge de trafic, les répétitions et son évolution réelle, ce qui nous permet de calculer la durée de vie et d’examiner les zones les plus critiques, explique Jørgensen. Nous développons des jumeaux numériques et pouvons faire des calculs pour répondre à la question : "Si la charge de trafic change, comment cela affectera-t-il notre pont ?" »

Des fonctions accélérées de gestion des Order Management de travail et des contrats aident l’entreprise à répondre aux données les plus récentes. Grâce à l’amélioration de la gestion des défauts, de la gestion des actifs et des capacités de prise de décision, l’entreprise peut prendre des décisions plus rapides et plus éclairées en cas d’urgence, mais elle peut également planifier.

« Nous utilisons des modèles 3D pour optimiser les travaux de maintenance, explique Bjarne Jørgensen. Nous pouvons préparer les travaux avant d’envoyer 50 à 100 personnes dans un tunnel de huit kilomètres de long. Nous avons des fenêtres de fermeture très étroites, et nous devons être efficaces pendant ces fenêtres. »