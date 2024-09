Énergie et services publics Assurer un service sûr et continu Créez des opérations de distribution efficaces et fiables. Découvrez comment calculer les impacts potentiels sur le réseau, surveiller la santé des actifs, anticiper les défaillances et mieux planifier les procédures de maintenance.

Fabrication Améliorer la fiabilité et les performances de fabrication Lancez votre transformation vers l'Industrie 4.0, obtenez des performances optimales de vos actifs de fabrication et limitez défauts et temps d'arrêt. Découvrez comment créer des opérations plus durables.

Pétrole et gaz Gérer les actifs et garantir la conformité HSE Créez des opérations plus sûres, plus efficaces et plus fiables. Découvrez comment améliorer les pratiques et les plans de maintenance, renforcer les protocoles HSE et dépasser la banalisation des produits.

Voyage et transports Surveiller et gérer les actifs de transport Assurez la mobilité des personnes et des biens en améliorant la productivité de vos actifs. Découvrez comment vous pouvez gérer les actifs et la maintenance pour répondre aux exigences de sécurité, de réglementation et des clients.