IBM Maximo Visual Inspection met la puissance des capacités de vision par ordinateur de l'IA entre les mains de vos équipes de contrôle qualité et d'inspection. En tant qu'ensemble d'outils intuitifs pour l'étiquetage, l'entraînement et le déploiement de modèles de vision d'intelligence artificielle, il permet aux techniciens d'exploiter plus facilement la vision par ordinateur, l'apprentissage en profondeur et l'automatisation. Conçu pour un déploiement facile et rapide, il suffit d'entraîner votre modèle à l'aide de notre interface visuelle de type glisser-déposer ou d'importer un modèle personnalisé : vous n'avez plus qu'à l'activer partout et chaque fois que vous en avez besoin au moyen d'appareils mobiles et de périphériques. Grâce à IBM Maximo Visual Inspection, créez votre propre solution de détection et de correction, avec des algorithmes d'auto-apprentissage.Regardez la démo ci-dessous pour comprendre à quel point il est facile d'automatiser vos processus d'inspection à l'aide d'outils d'inspection visuelle.