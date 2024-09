Grâce à la mise à jour du logiciel Maximo, VPI a rationalisé ses efforts de gestion des actifs, de maintenance et d’approvisionnement. Résultat : l’organisation a réduit sa charge administrative et augmenté la productivité du personnel tout en contribuant à créer un environnement de travail plus sûr dans ses centrales électriques.

« Maximo est le principal moteur de notre stratégie de maintenance », note Neil Boreham. « Parce que nous sommes un groupe de sites avec des ressources limitées, notre personnel est actif dans plusieurs domaines : planification du travail, exécution du travail, gestion des sous-traitants, réquisitions. Et grâce aux écrans du Centre de démarrage mis à jour en temps réel, nous bénéficions d’une meilleure visibilité et pouvons fournir les bonnes informations, aux bonnes personnes et au bon moment. À la fin du mois ou à la fin du trimestre, nous passons moins de temps à solutionner les problèmes qui se sont produits, et nous adoptons une approche plus proactive dans l’alignement des équipes, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques. »

Il poursuit : « Nous devons disposer de la flotte la plus fiable, la plus flexible et la plus disponible possible pour nous permettre de travailler dans un marché hautement concurrentiel. Si votre centrale ne démarre pas à la demande, vous ne pourrez pas conserver votre position longtemps. Les prix de gros du gaz sont considérables, et ils continuent d’augmenter. En général, les prix de l’énergie défient l’imagination. Et si, par exemple, vous avez déclaré que vous alliez fournir 700 MW pour le pic du jeudi et que vous n’y parvenez pas, les pénalités peuvent être énormes. »

Outre les capacités offertes par le logiciel d’IBM, Neil Boreham est également satisfait de la commodité générale de la solution. « C’est une application simple d’utilisation pour un travail particulièrement complexe », note-t-il. « Elle est très intuitive, et la cohérence entre les écrans de l’interface, du seul point de vue de la formation, facilite l’intégration des personnes. Nous ne proposons généralement pas de formation standardisée, car nous préférons le peer-to-peer, avec des guides rapides et le soutien des PME, un système qui a bien fonctionné jusqu’à présent.

De même, VPI est satisfait de son choix de travailler avec MaxLogic. « Je connais certains employés de l’entreprise depuis de nombreuses années », ajoute Neil Boreham. « Et je sais que lorsque je pose une question à quelqu’un de chez MaxLogic, je vais obtenir la bonne réponse, car cette personne connaît notre façon de travailler et nos processus. Et ils maîtrisent parfaitement Maximo. Ils ne m’ont jamais déçu. »

À l’avenir, VPI prévoit de standardiser l’installation de Maximo sur tous ses sites. « Une fois que nous aurons intégré la dernière centrale dans la nouvelle solution Maximo, nous pourrons exploiter des scénarios de maintenance prédictive, mettre en place des solutions mobiles, et fournir aux équipes de direction une image précise de ce qui se passe sur le terrain. »