En prolongeant le cycle de vie des actifs existants, en réduisant le besoin de pièces de rechange et en limitant le risque de défaillances majeures, TfL prévoit de réaliser plus de 21 millions de livres sterling d'économies au cours des dix prochaines années, pour ses seules activités dans le métro londonien. Et ces économies ne feront que croître au fur et à mesure que les opérations en surface de l'organisation continueront à adopter le logiciel Maximo.

« La plateforme Maximo consolidée nous permet de partager de nouvelles idées, de découvrir de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux gains d'efficacité », ajoute M. Thomas. « Les fonctionnalités prêtes à l'emploi nous donnent la flexibilité nécessaire pour générer de nouvelles preuves de concept et la rapidité nécessaire pour agir plus rapidement que jamais auparavant. Elles nous permettent de trouver la synergie parfaite entre nos données d'entreprise et nos données de performance afin de produire des plans d'investissement intelligents et éclairés, ainsi que des décisions judicieuses et avisées. »

Et ces choix, à leur tour, contribuent à améliorer les services offerts aux voyageurs de Londres, tout en permettant de réaliser de nouveaux gains d'efficacité et de réduire l'empreinte carbone de l'organisation. Dans le même temps, les opérations de maintenance standardisées aideront également les techniciens à planifier leurs tâches et à rester en sécurité sur le terrain.

« La technologie encourage et aide l'entreprise à évoluer », conclut M. Thomas. « Maximo offre tellement de fonctionnalités qu'il est parfait pour nous aider à changer la façon dont TfL aborde la maintenance, la sécurité, les chaînes d'approvisionnement et l'adaptation au changement climatique. »