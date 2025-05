La gestion des commandes, qu'est-ce que c'est ?

La gestion des commandes touche pratiquement tous les systèmes et processus de la chaîne d’approvisionnement. La plupart des entreprises n’utilisent plus de système de gestion des commandes. Ils impliquent de nombreux partenaires, tels que des fournisseurs de pièces et de composants, des services d’assemblage et d’emballage ou des centres de distribution, affectant facilement la visibilité et le contrôle d’une commande. Résultat, les commandes doivent être traitées manuellement et leur livraison, pour ne pas comporter d’erreurs, est coûteuse.

Un système de gestion des commandes peut aider à contrôler les coûts et à générer des recettes en automatisant les processus manuels et en réduisant les erreurs.



En externe, la gestion des commandes impacte directement la façon dont un client perçoit une entreprise ou une marque. Dans un environnement omnicanal, les clients s’attendent à une expérience sans faille. Un client peut commander en ligne mais a des questions et finalise la commande par l’intermédiaire d’un centre d’appel. Tout au long du traitement de la commande, le client s’attend à recevoir des mises à jour, comme des e-mails. En cas de problème, il peut retourner le produit via un canal physique tel qu’un magasin.

Chaque étape du parcours est l’occasion d’offrir une expérience client exceptionnelle et d’améliorer la fidélisation et les recettes. Le parcours omnicanal offre également la possibilité d’émettre des recommandations de ventes incitatives et croisées et d’augmenter les recettes.