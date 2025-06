Solutions pour chaîne d’approvisionnement

En déployant une chaîne d’approvisionnement intuitive, IBM propose un portefeuille complet de produits et de services de nouvelle génération pour répondre à vos besoins en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement, transformer votre expérience utilisateur et vous aider à acquérir un plus grand avantage concurrentiel. Grâce à nos solutions de pointe, votre chaîne d’approvisionnement est plus intelligente, plus résiliente et plus durable, avec une prise de décision alimentée par l’IA dans les domaines suivants : échange de données entre les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, gestion des achats et des stocks, agilité et visibilité de bout en bout, transparence et orchestration, et optimisation intelligente du traitement des commandes omnicanales.