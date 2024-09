En dépit des difficultés rencontrées pendant la COVID, des chaînes d’approvisionnement brisées, de la hausse des prix des produits de base et de l’instabilité géopolitique, CCEP et IBM Consulting sont devenus des alliés de confiance.

Grâce à la solution IBM Procurement Analytics as a Service alimentée par l’IA et à l’expertise opérationnelle approfondie d’IBM Consulting, CCEP a pu approfondir ses données d’approvisionnement pour en extraire des informations stratégiques qui ont permis de franchir un nouveau palier en matière d’optimisation et de valoriser l’entreprise.

Prenons, par exemple, les stratégies de catégories si capitales. Avec une vue plus approfondie et beaucoup plus granulaire de ses données de dépenses, la solution permet désormais de classer et d’analyser plus de 98 % des dépenses directes et indirectes. CCEP peut ainsi identifier de nouvelles opportunités d’économies et de création de valeur dans l’ensemble de ses catégories d’achats.