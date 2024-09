Du choix des prestataires aux comptes fournisseurs, IBM transforme votre service d’approvisionnement avec des processus optimisés et créateurs de valeur exponentielle. Les conseillers IBM en approvisionnement échangent avec les clients pour créer des workflows intelligents qui mêlent l’expertise de votre équipe d’approvisionnement, les technologies exponentielles comme l’IA et l’automatisation, ainsi que des sources de données internes et externes dans un cloud hybride. En créant des workflows d’approvisionnement de bout en bout plus intelligents, nous aidons les entreprises à donner aux employés les moyens d’effectuer un travail à plus forte valeur et de transformer vos initiatives de stratégie de sourcing et d’approvisionnement.