Pandora a lancé cette initiative entre 2018 et 2019, avec un projet pilote couvrant les États-Unis et le Canada, et un autre pour les marchés australien et néo-zélandais, assistée par Publicis Sapient, partenaire commercial IBM. La stratégie ? Créer une plateforme optimisée par Salesforce Commerce Cloud pour le front-end orienté client, et par Sterling Order Management on Cloud, une solution SaaS, pour optimiser les stocks et l'expédition.

Cette nouvelle plateforme reliait la gestion des commandes aux systèmes de vente, d'entreposage des produits, de distribution et de centre de contact, ce qui permettait aux équipes de Pandora d'être renseignées sur les stocks et les commandes en temps réel. En parallèle, un moteur de traitement intelligent et automatisé s'activait pour expédier les commandes aux clients de la façon la plus économe et la plus rapide qui soit.

La plateforme Sterling peut alimenter des fonctions omnicanales telles que la commande en ligne, le retrait en magasin (click and collect) et la file d'attente virtuelle, qui avertit le client dès qu'une commande est prête à être récupérée. Elle offre aussi une visibilité accrue sur les stocks qui peut être mise à profit pour transformer les magasins en centres de distribution miniatures pour les commandes en ligne.

Les projets pilotes ayant créé un modèle opérationnel solide, Pandora avait prévu d’étendre cette plateforme à l’Europe au début de l’année 2020. Mais face à la pandémie, qui forçait la fermeture de ses magasins et rendait l'e-commerce plus vital que jamais, l'entreprise a choisi de presser le pas et d'accélérer sa transformation. Pour cela, elle a créé à Copenhague une unité Digital Hub composée d’une centaine d'experts techniques, dont la tâche était d’améliorer un peu plus l’expérience numérique et de stimuler les ventes en ligne.

Tous les talents en numérique et en technologie recrutés, dans cette unité et partout ailleurs dans le monde, ont ajouté un vaste éventail de capacités à la plateforme. Par exemple ? Pour permettre au personnel de centre d'appels d'être suppléé par un chatbot, aux commerciaux œuvrant à domicile d'aider les clients par webcam, ou encore aux visiteurs sur le site web d'essayer des bijoux via réalité augmentée. En outre, la majorité des magasins sont restés opérationnels et Pandora.net, sa plateforme en ligne, proposait des options comme le clic and collect et la gravure personnalisée.

Toutes ces fonctions ont été développées et implémentées avec succès par l'équipe Numérique et technologie de Pandora en quelques mois seulement, dans les temps pour sa saison faste malgré la pandémie.

« Le click and collect est une fonctionnalité importante, car c'est un gage de personnalisation. Les clients peuvent ainsi choisir de retirer leurs achats en ligne dans un magasin à proximité au lieu d'attendre leur livraison », note Anil Uttamchandani.