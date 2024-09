Basée à Denton, au Texas, Sally Beauty (lien externe à ibm.com) est, en nombre de magasins, le plus grand distributeur et détaillant mondial de produits de beauté professionnels Sally Beauty Holdings sert à la fois les particuliers et les professionnels des salons de beauté en proposant des milliers de produits pour la couleur et les soins des cheveux, la peau et les ongles. Avec 27 000 employés et 3 700 magasins dans le monde entier, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars en 2020.

À propos de Perficient Inc.

Basé à St. Louis, dans le Missouri, le partenaire commercial IBM Perficient (lien externe à ibm.com) est un cabinet mondial de conseil digital offrant des capacités stratégiques, créatives et technologiques. Elle apporte une vision globale et des idées novatrices, ainsi qu'une approche pratique, pour aider les plus grandes entreprises et les plus grandes marques du monde à réussir. Fondée en 1997, Perficient emploie environ 3 300 personnes qui travaillent en Amérique du Nord et en Europe, en Inde et en Chine.