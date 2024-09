IBM Sterling Fulfillment Optimizer with IBM Watson est un moteur d’analyse cognitive qui améliore les systèmes de gestion des commandes existants. Il fournit un « cerveau big data » aux systèmes de gestion des commandes et de visibilité des stocks déjà en place chez les détaillants qui disposent d’une capacité de traitement des commandes de commerce électronique.



Grâce à IBM Sterling Fulfillment Optimizer, les détaillants sont en meilleure position pour comprendre les fluctuations du marché et agir sur elles à mesure qu’elles se produisent, le but étant de trouver le juste équilibre entre protection des marges, utilisation de la capacité des magasins et respect des attentes en matière de livraison. Ces décisions d’approvisionnement peuvent augmenter considérablement les bénéfices, en particulier pendant les pics d’activité.