IBM Sterling Order and Fulfillment Suite est un système de gestion des commandes (OMS, Order Management System) de premier plan qui utilise l’IA générative et le machine learning pour garantir la précision des commandes et augmenter la rentabilité. Reconnu comme leader du secteur OMS par les analystes IDC et IHL, il prend en charge les modèles B2B et B2C, dessert les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs et s’intègre à divers fournisseurs de cloud et options de déploiement.

La suite propose des outils prêts à l’emploi et des composants personnalisables qui améliorent les expériences d’achat, simplifient les processus d’achat, améliorent la résilience de la chaîne d’approvisionnement et fournissent au personnel de terrain des outils de gestion des stocks et des commandes de qualité supérieure. Sélectionnez des produits individuellement ou combinez-les en fonction des besoins de votre entreprise.