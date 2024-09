Les consommateurs et les organismes de réglementation exigeant des preuves d’approvisionnement responsable et éthique, il n’a jamais été aussi important de garantir la provenance. Malheureusement, il peut être difficile de rester vigilant tout au long d’une chaîne d’approvisionnement, qui comprend souvent de nombreux intermédiaires.

Intelligent Supply Chain’s Transparent Supply vous permet de construire un écosystème de partenaires viable et durable en concevant des modèles opérationnels et de gouvernance qui reflètent les valeurs partagées suivantes :

Effectuez des transactions de manière plus fiable et plus efficace en partageant des données sur un registre blockchain immuable, distribué et partagé pour garantir la provenance et la qualité, réduire les déchets et accroître la rentabilité.

Offrez la transparence aux consommateurs engagés : aidez-les à acheter conformément à leurs valeurs et renforcez l'engagement en leur permettant de participer directement aux initiatives de développement durable.

Respectez et surveillez la conformité (par exemple en vertu de la Food Safety Modernization Act (FSMA), ou « loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire », règle 204(d)) en téléchargeant, en partageant et en vérifiant les événements de suivi critiques et les éléments de données clés dans un environnement riche en sécurité grâce à la technologie blockchain. Exportez facilement les rapports lorsqu'ils sont requis par la FDA, et effectuez des examens continus de vos données pour garantir la conformité.

Vérifiez l’approvisionnement étape par étape

IBM Intelligent Supply Chains Trust Your Supplier vous aide à gérer plus efficacement les risques liés aux fournisseurs grâce à une surveillance en continu qui vous permet de vous assurer qu’ils respectent vos politiques ESG et d’approvisionnement responsable. Vous pouvez demander des certifications, créer des enregistrements des pratiques et des performances des fournisseurs, et permettre aux auditeurs de vérifier l’exactitude et l’authenticité des documents que vous soumettez pour examen.

Pour les entreprises du secteur alimentaire, IBM Supply Chain Intelligence Suite: Food Trust est un réseau collaboratif (que vous pouvez rejoindre) basé sur IBM Blockchain et sur un approvisionnement transparent. En englobant les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les distributeurs, les fabricants, les détaillants et d’autres acteurs, il améliore la visibilité et le suivi tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

